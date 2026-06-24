La descente en L2, l’absence des Kita, la vente du club : les réponses agacées de Franck Kita sur le FC Nantes

À l’issue de cette saison 2025/2026, un club historique du Championnat de France est tombé en Ligue 2. Pour la troisième fois de son histoire, le FC Nantes ne fera pas partie de l’élite du football français. Une relégation qui n’a toutefois pas surpris grand monde au vu de la gestion du club par la famille Kita ces dernières années. Muet le soir de la chute face à Toulouse, Franck Kita a pris la parole cet après-midi, dans le cadre de la présentation de Michel Der Zakarian. « On ne s’est pas exprimé à la fin de la saison. Je peux expliquer tout ce que vous voulez, on est en Ligue 2. Il y a des dirigeants qui aiment bien parler, avoir le micro. Il y en a qui ont d’autres styles. Ça ne me semblait pas nécessaire. Je n’avais qu’une envie, c’était de fermer ma gueule et de rentrer à la maison », a-t-il déclaré, avant de donner la raison qui a précipité, selon lui, le club des bords de l’Erdre à l’étage inférieur.

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Kita a trouvé la raison de la descente en L2

« On a renouvelé tout l’effectif, de coach. Changement radical dans l’effectif. Des joueurs qui ne se connaissent pas. In fine, tout ce qu’il ne faut pas faire. J’aime bien prendre des joueurs qui connaissent le Championnat de France. Le fait de radicalement changer a perturbé tout le monde. On n’a mis personne dans de bonnes situations. C’est l’une des raisons pour lesquelles on est descendu. (…) Je prends l’entière responsabilité de cette sortie de route. Une fois qu’on a dit ça et qu’à la fin du match contre Toulouse, on est en L2, il faut travailler et se relever ». Pour tenter de redresser la barre au plus vite, Kita a confié que le FCN disposerait d’un budget d’environ 30 M€ pour la saison 2026/2027, avant de fixer un objectif très clair.

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« On va prendre des joueurs qui connaissent la France, la Ligue 2. On est dans un moment plus difficile. En 20 ans, on en a connu quelques-uns. À nous de rebondir immédiatement en remontant en L1 tout de suite. Cette L2 est très difficile, c’est une Ligue 1 bis. Ce n’est pas la L2 qu’on a connue avec Michel (Der Zakarian) il y a 15 ans. Il va falloir garder nos meilleurs joueurs, on sera très exigeant sur prix de sortie. On veut remonter tout de suite. La première année (en L2), vous avez une base solide de L1, c’est l’occasion ou jamais. On l’a vu avec Metz, Angers, Lorient. La première année est fondamentale, après c’est plus difficile. » Un challenge pas évident qui a poussé Franck Kita à rappeler Michel Der Zakarian, malgré des antécédents peu évidents entre les deux patries.

«Vous êtes dans la provocation et je ne répondrai pas à ça»

« Je le connais depuis plus de vingt ans. Il est parti une fois, on a collaboré ensuite quatre ans, on est monté, on était maintenus en janvier chaque année. Il a une grande expérience de la France, de la Ligue 1, de la Ligue 2. Il est habitué à faire monter des clubs en Ligue 1. C’est un gagneur, il a une exigence. Il sait ce que c’est de faire monter le FC Nantes en Ligue 1 ce qui est plus difficile. Chaque week-end, pour l’équipe adverse, ce sera le match de leur vie », a-t-il expliqué, avant de préciser qu’aucun directeur sportif ne sera engagé. « Non, je préfère que l’autorité sportive soit incarnée par un coach-manager avec un CV. Quand on monte il y a 15 ans avec Michel, on est dans la même organisation. Je pense qu’il n’a besoin de personne. On a toujours ce lien qui a porté ses fruits. Avec Michel on était toujours maintenu dès le mois de janvier. » Après avoir planté le décor, Kita a ensuite dû faire face aux questions moins sympathiques. À commencer par les attaques sur l’absence si souvent dénoncée des Kita au club. Waldemar et Franck naviguent souvent entre Paris et Londres, mais plus rarement à la Jonelière. Face à ces reproches, le fils Kita a pris la mouche.

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« Depuis plusieurs années, on a le même mode de fonctionnement. Ce n’est pas ce que vous avez dit quand on a joué la coupe d’Europe, quand on a joué le barrage. Si vous prétendez à faire largement mieux et disputer la coupe d’Europe tous les ans, vous vous trompez largement. Je ne suis pas certain qu’il y ait un mode de fonctionnement qui marche. Je tairai le nom du club, mais je vois des fonctionnements avec des problèmes avec le coach et le président sur place ». Relancé par un journaliste peu convaincu par sa réponse, Kita a alors écourté l’échange. « Il n’y a pas "personne". Vous êtes dans la provocation et je ne répondrai pas à ça. Vous dites ce que bon vous semble. Et quand on gagne la coupe de France, qu’on se maintient, tu n’as pas eu d’échos en particulier. Là, vous avez eu tous ces échos. (…) Je sais que vous avez vos petites entrées, vos petits copains, on se connait depuis 20 ans. On assumera toujours, la vie est faite d’aléas, de sortie de route. L’objectif est de remonter en L1.» Bien décidé à remettre le FC Nantes là où il doit être, Franck Kita a conclu en répondant aux informations de Canal+ annonçant une vente du FCN. « Non, ils ont indiqué que le club était en train d’être vendu très rapidement. Malgré tout, j’ai signé un club, un staff et deux joueurs, et je suis là devant vous. On entend toujours plein de choses, il y a beaucoup de gens qui veulent exister, qui parlent, qui vous disent des infos pour leur propre intérêt. » Voilà qui est dit !