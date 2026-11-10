Russie : coup dur pour Aleksandr Golovin

Auteur d’un début de saison probant avec l’AS Monaco, avec 1 but et 3 passes décisives en 14 matches, Aleksandr Golovin semble avoir retrouvé son meilleur niveau. Le milieu offensif russe de 30 ans connaît toutefois un petit coup d’arrêt. Ce dimanche contre Le Mans (1-1), le natif de Kaltan a été remplacé à la 54e minute par Paris Brunner.

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Initialement sélectionné par la Russie pour la trêve internationale, il est forfait pour les matches contre l’Ouzbékistan (12 novembre) et le Venezuela (17 novembre). «Aleksandr Golovin ne rejoindra pas l’équipe nationale russe. Le joueur souffre d’une blessure au mollet droit, ce qui l’empêchera de participer aux prochains matches de la sélection», peut-on lire dans un communiqué. Reste à savoir s’il sera de retour contre Auxerre le samedi 21 novembre.