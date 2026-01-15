Angers : la direction alerte sur les recettes du club

Retournement de situation à Angers pour Himad Abdelli. À 48 heures de la rencontre entre l’OM et le SCO d’Angers, les intentions du dixième de Ligue 1 ne semblent plus être les mêmes concernant le transfert du joueur de 26 ans à l’OM. L’Algérien n’a pas été sélectionné dans le premier groupe des titulaires durant la séance d’entraînement du jour, et les négociations avec le club phocéen mettent pas mal de temps à se former. Une situation qui laisse une nouvelle fois des doutes sur l’avenir du milieu de terrain à Angers. Interrogé par RMC Sport, Laurent Boissier, directeur du SCO, a d’ailleurs évoqué cette fenêtre hivernale en parlant du joueur. Celui-ci a également signifié que les ressources financières de la formation angevine restaient trop basses.

« Quand on parle de 20 millions d’euros, il faut savoir qu’une fois que tout le monde est passé par là, c’est la moitié qui disparaît. Donc déjà, certaines personnes doivent penser que ce sont des sommes énormes et que l’argent disparaît. Oui, il disparaît, c’est sûr, mais pas de la façon dont pensent les gens. Donc, à un moment donné, bien entendu qu’un club comme le nôtre, aujourd’hui, il ne faut pas se voiler la face. Quand on a 24 millions d’euros de budget et 12 millions d’euros de recettes, il faut aller chercher ce qui manque. Et ce qui manque, c’est la vente de joueurs », a-t-il déclaré au média. Avant qu’il n’ajoute : « depuis les problèmes de droits télé, on est passé de 20 millions d’euros ou 21 millions d’euros à maintenant 1, 2 ou 3 millions d’euros. Donc, il manque 17 et 17, il faut aller les prendre. Et les prendre, c’est la vente de joueurs. Après, il y a d’autres clubs qui ont des moyens totalement différents du nôtre. Mais nous, aujourd’hui, c’est comme ça qu’on doit travaille ».