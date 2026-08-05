L’OL va toucher un gros chèque grâce à Bruno Guimarães

Ce matin, l’ensemble de la presse sportive britannique a annoncé qu’un accord total a été trouvé entre Arsenal et Newcastle pour Bruno Guimarães (28 ans) pour un montant d’environ 87 M€. Ce qui fait les affaires de l’OL, qui avait inclus un intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value au moment de son transfert chez les Magpies.

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RMC Sport indique que les pensionnaires du Groupama Stadium vont toucher un chèque d’environ 7,4 millions d’euros. Une bonne nouvelle pour les Rhodaniens, qui vont pouvoir renflouer leurs caisses avec cette revente.