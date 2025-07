Le magnifique message d’adieu de Marcin Bulka à l’OGC Nice

Arrivé à l’OGC Nice en 2021, le portier polonais Marcin Bulka a disputé 89 matchs sous les couleurs niçoises. L’ancien gardien du PSG a réalisé un très beau passage dans le sud de la France et s’envole désormais pour l’Arabie saoudite. Il rejoint le club de Neom SC, où il évoluera aux côtés de l’ancien Lyonnais Alexandre Lacazette, et sera entraîné par l’ancien Lillois Christophe Galtier, qu’il a déjà connu à Nice. Sur ses réseaux sociaux, Marcin Bulka a publié une superbe vidéo rendant hommage à l’OGC Nice et témoignant de son attachement au club. Un message d’adieu qui a sans doute touché les supporters.

Titulaire indiscutable depuis sa troisième saison à l’OGC Nice, Marcin Bulka a véritablement marqué les esprits. Il s’est imposé comme l’un des meilleurs gardiens de Ligue 1, notamment grâce à des prestations XXL. L’un de ses coups d’éclat restera son match exceptionnel face au PSG, son ancien club, au cours duquel il avait réalisé pas moins de 12 arrêts décisifs. Une performance majuscule qui avait permis aux Aiglons de s’imposer 3-1 au Parc des Princes.