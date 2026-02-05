Menu Rechercher
Commenter 9
Ligue 1

PSG : Warren Zaïre-Emery justifie son retour au premier plan

Par Josué Cassé
1 min.
Warren Zaïre-Emery @Maxppp

Critiqué la saison dernière, Warren Zaïre-Emery retrouve son tout meilleur niveau ces dernières semaines. Alors que le milieu de terrain parisien, régulièrement replacé dans un rôle de latéral droit, vient de passer le cap des 100 matches de Ligue 1 avec son club formateur, il s’est confié sur son retour au premier plan.

La suite après cette publicité

«Je me prépare toujours de la même manière. J’essaye de toujours jouer les matches avec le plus d’énergie possible, en mettant le plus d’intensité. Et je pense que c’est ce qu’il m’a manqué un petit peu la saison dernière : l’intensité dans mes courses, l’impact dans les duels. J’ai réussi à analyser cela et j’ai retrouvé cette confiance aujourd’hui. Je pense que ça fait la différence et ça me fait du bien. Je prends beaucoup de plaisir à être sur le terrain et essaye de prendre tous les matches de la même manière, sans me poser de questions, et aussi de bien récupérer. On a également le meilleur centre d’entraînement, les meilleurs kinés… Je ne ressens pas la fatigue pour le moment et j’espère continuer dans ce sens, et continuer à jouer le plus de matches possibles», a ainsi expliqué WZE au micro de PSG TV.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Warren Zaïre-Emery

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Warren Zaïre-Emery Warren Zaïre-Emery
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier