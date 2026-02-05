PSG : Warren Zaïre-Emery justifie son retour au premier plan

Critiqué la saison dernière, Warren Zaïre-Emery retrouve son tout meilleur niveau ces dernières semaines. Alors que le milieu de terrain parisien, régulièrement replacé dans un rôle de latéral droit, vient de passer le cap des 100 matches de Ligue 1 avec son club formateur, il s’est confié sur son retour au premier plan.

«Je me prépare toujours de la même manière. J’essaye de toujours jouer les matches avec le plus d’énergie possible, en mettant le plus d’intensité. Et je pense que c’est ce qu’il m’a manqué un petit peu la saison dernière : l’intensité dans mes courses, l’impact dans les duels. J’ai réussi à analyser cela et j’ai retrouvé cette confiance aujourd’hui. Je pense que ça fait la différence et ça me fait du bien. Je prends beaucoup de plaisir à être sur le terrain et essaye de prendre tous les matches de la même manière, sans me poser de questions, et aussi de bien récupérer. On a également le meilleur centre d’entraînement, les meilleurs kinés… Je ne ressens pas la fatigue pour le moment et j’espère continuer dans ce sens, et continuer à jouer le plus de matches possibles», a ainsi expliqué WZE au micro de PSG TV.