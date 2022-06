EdF : Didier Deschamps vole au secours d'Antoine Griezmann

Titulaire contre le Danemark vendredi soir en Ligue des Nations (défaite 1-2 de l'équipe de France), Antoine Griezmann n'a pas réussi à être décisif sous les couleurs tricolores. Que ce soit en club avec l'Atlético de Madrid ou en sélection, le buteur de 31 ans n'a plus trouvé le chemin des filets depuis le 6 janvier 2022 contre le Rayo Majadahonda en Copa del Rey, soit 20 matches d'affilée sans réalisation. Une période difficile pour le Mâconnais qui peut en tout cas compter sur le soutien de son sélectionneur Didier Deschamps, qui a pris sa défense ce dimanche en conférence de presse.

«Antoine, il ne vient pas dans les meilleures dispositions et ce n'est pas en claquant des doigts qu'on peut tout remettre à l'endroit. La qualité et le potentiel d'Antoine, ce qu'il est capable de faire... Il peut lui aussi avoir une période où il est moins bien. Même si en équipe de France, il a souvent été très bien et très influent. Il n'y a pas d'inquiétude, ces situations de fin de saison sont compliquées pour beaucoup de joueurs qui ont eu des saisons chargées», a envoyé le sélectionneur des Bleus avant la rencontre de lundi face à la Croatie (20h45).