Monaco : Paul Pogba forfait et indisponible jusqu’à la trêve de novembre

C’est ce qu’on appelle avoir la poisse. Blessé à la cheville hier à l’entraînement, Paul Pogba est forfait demain pour la réception du Paris FC. Match qui devait marquer son grand retour dans le groupe. En conférence de presse, Sébastien Pocognoli a évoqué le cas du Français. Ses propos sont relayés par RMC Sport. «Paul a été victime d’une blessure à la cheville hier à l’entraînement. On est en attente de confirmation par rapport au grade de blessure, mais oui il sera absent demain. La cheville a un peu tourné, on doit attendre les examens complémentaires. Il a pu terminer la séance d’hier donc ça peut laisser présager quelque chose de positif, mais on doit être sûrs, et aujourd’hui il n’était pas à 100% pour poser son pied.»

Il a ajouté : «ce n’est pas facile, c’est ce qu’il m’a dit, mais j’essaye de relativiser, de le tirer vers le positif. Ça fait tellement longtemps qu’il attend, si c’est deux semaines d’absence en plus c’est peu, c’est une manière de relativiser. Bien sûr il a envie de jouer mais l’échéance est un peu retardée. L’objectif est qu’il soit disponible après la trêve internationale. On est tous déçus mais on a un match à jouer demain. (…) J’espère que c’est juste une entorse, et une histoire d’une ou deux semaines, mais je vous invite à attendre le verdict.» Tout Monaco retient son souffle pour le milieu de 32 ans.