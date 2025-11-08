Menu Rechercher
L1 : la Ref Cam n’a pas convaincu pour sa première

Par André Martins
1 min.
Le ballon de la Ligue 1. @Maxppp
Paris FC 0-1 Rennes

La « Ref Cam » — une caméra fixée sur l’oreillette de l’arbitre pour filmer le match au plus près de l’action — a été utilisée pour la première fois en Ligue 1 vendredi soir, lors du match Paris FC - Rennes (0-1) diffusé sur Ligue 1+. Toutefois, un problème technique a retardé sa mise en route, obligeant les spectateurs à patienter près d’une heure avant de découvrir les premières images issues de cette innovation.

L1+
L'innovation "𝗥𝗘𝗙 𝗖𝗔𝗠" en exclusivité sur Ligue 1+.

C'est cadeau : 1 minute d'immersion incroyable 😍
Malgré ce contretemps, les rares séquences captées ont offert des angles de vue immersifs et inédits, notamment sur les coups de pied arrêtés. Déjà testée lors de la Coupe du monde des clubs l’été dernier, cette « Ref Cam » sera à nouveau déployée dimanche soir (20h45) pour le match OL - PSG, toujours sur la plateforme Ligue 1+.

