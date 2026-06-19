CdM 2026, EdF : Nike pourrait offrir un bonus XXL à la FFF
La "3F" tremble d’impatience. En effet, la Fédération française de football, présidée par Philippe Diallo, va peut-être toucher le gros lot le 19 juillet prochain, date de la finale de la Coupe du Monde 2026, grâce à Nike. D’après les informations de L’Équipe, l’équipementier de la sélection, emmenée par Didier Deschamps, distribuerait un bonus de trois millions d’euros à la FFF en cas de sacre. Un seul en cas de défaite.
Comme l’indique le quotidien sportif, pour le Mondial 2018 en Russie, la victoire avait rapporté deux millions d’euros. En 2022 au Qatar, c’était la même somme qu’en 2026 (un million d’euros pour avoir perdu la finale contre l’Argentine). Désormais, il va falloir se battre sur les pelouses américaines, car plus de 24 millions d’euros ont été dépensés pour le tournoi. Diallo sait que la finale au MetLife Stadium est un objectif concret pour éviter de perdre un sacré paquet d’argent.
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