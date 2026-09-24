Manchester United vend des morceaux de la pelouse d’Old Trafford à 145€ pièce

Manchester United a trouvé une manière originale de recycler l’ancienne pelouse d’Old Trafford. Remplacé cet été pour la première fois depuis 14 ans, le gazon du Théâtre des Rêves a été découpé en petits cubes de 7 cm sur 7 cm, désormais proposés aux supporters pour 125 livres sterling pièce (145€) rapporte The Sun. Présenté dans une boîte noire accompagnée d’une photo du stade, chaque morceau est vendu comme un objet de collection unique en son genre. Le club avait déjà lancé une opération similaire lors du précédent changement de pelouse, avant la saison 2012-2013, avec un succès important auprès des fans.

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Cette initiative intervient alors que les finances de Manchester United restent fragiles. Le club a enregistré une perte avant impôts de 54 millions d’euros sur l’exercice 2025-2026 et cumule 516 millions de pertes sur les sept derniers exercices, malgré des revenus records de 787,79 millions. United prépare également son projet de nouveau stade de 100 000 places, pour lequel 73 millions ont déjà été consacrés à l’acquisition de terrains. D’autres grands clubs ont déjà commercialisé leur ancienne pelouse : le FC Barcelone avait vendu des morceaux du Camp Nou à des tarifs pouvant atteindre environ 400 euros, tandis qu’Arsenal avait proposé des parcelles d’Highbury avant son déménagement à l’Emirates Stadium en 2006.