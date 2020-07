La shopping list XXL de la Juventus pour son attaque

La Juventus compte procéder à un petit lifting dans son effectif en vue de la saison prochaine. Au milieu, on va ainsi donner les clés du camion à Arthur Melo, arrivé en provenance du FC Barcelone dans cette opération polémique qui a mené Miralem Pjanic à Barcelone. Et devant, ça risque aussi de bouger, notamment parce que Gonzalo Higuain est sur le départ. Ce samedi, Tuttosport dévoile ainsi la liste complète des joueurs suivis par Fabio Paratici pour prendre la relève de l'attaquant argentin de 32 ans.

Et il y a du beau monde. On apprend notamment qu'Edin Dzeko, qui va quitter la Roma et qui est aussi suivi par l'Inter, est une piste clairement envisagée par la direction. Mais pour l'instant, il y a deux noms tout en haut de la liste : Arkadiusz Milik (Naples) et Raul Jimenez (Wolves). Ces deux derniers ont en plus l'avantage d'avoir un salaire bien inférieur à celui que touche encore l'Argentin, alors que les émoluments de Dzeko s'en approcheraient dangereusement. L'attaquant polonais de 26 ans est très apprécié par la Vieille Dame, mais Naples en demanderait au moins 50 millions d'euros. C'est aussi la somme qu'il faudrait payer pour le goleador mexicain de Wolverhampton.

Edin Dzeko, du haut de ses 34 ans, serait en revanche bien moins onéreux si on parle de prix d'un transfert. Toujours est-il qu'en dehors de ce trio qui compose le podium, on retrouve aussi d'autres noms. Alexandre Lacazette, dont l'avenir à Arsenal est toujours aussi flou, est ainsi une option présente sur la table des Turinois, tout comme Duvan Zapata, l'attaquant de l'Atalanta auteur de 16 buts et 5 passes décisives en 23 rencontres de Serie A. Le club de Bergame ne serait en revanche pas vendeur, ce qui ferait logiquement monter les chiffres d'un possible transfert. La Juventus a le choix...