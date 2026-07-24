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Wolfsbourg - Olympique Lyonnais : les compositions officielles

Par Emeline Odi
Corentin Tolisso et Adil Hamdani @Maxppp

L’Olympique Lyonnais se déplace à Bamberg (Allemagne) pour affronter Wolfsbourg dans un match amical ce vendredi à 14h. Les Lyonnais s’organisent en 4-3-3 avec Greif dans les cages. En défense, on retrouve Maitland-Niles, Mata, Kluivert et Ouedraogo. De Carvalho, Tolisso et Morton forment l’entrejeu lyonnais. Boudache, Himbert et Duranville vont animer l’attaque de l’OL.

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Les compositions

Olympique Lyonnais : Greif - Maitland-Niles, Mata, Kluivert, Ouedraogo - De Carvalho, Tolisso, Morton - Boudache, Himbert, Duranville

Pub. le - MAJ le
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