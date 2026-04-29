Arsenal : la réaction de Viktor Gyökeres

Ce soir, Arsenal est allé faire match nul sur la pelouse de l’Atlético de Madrid (1-1). Une demi-finale aller loin d’être aussi spectaculaire que le PSG-Bayern Munich d’hier. Mais à la fin de la rencontre, Viktor Gyökeres était plus satisfait même s’il estime que les Guners auraient pu obtenir un deuxième penalty.

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« En première période, on a plutôt bien contrôlé le match plutôt bien, on a réussi à marquer. En deuxième, ils ont mieux joué, se sont créé plus d’occasions, on a plutôt bien défendu. On aurait dû avoir un penalty, je ne sais pas pourquoi ils ne l’ont pas accordé », a-t-il déclaré au micro de Canal+.