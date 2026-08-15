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Bayern Munich : ça bouge dans tous les sens pour un indésirable

Par Allan Brevi
1 min.
João Palhinha @Maxppp

Alors que le mercato entre dans sa dernière ligne droite, l’avenir de João Palhinha reste encore à définir, malgré un intérêt très concret d’Aston Villa. En effet, le club anglais souhaite s’attacher les services du milieu portugais, mais les discussions peinent à aboutir, notamment en raison des conditions proposées qui ne satisfont pas le Bayern Munich. À Munich, le joueur ne fait plus partie des plans et son départ apparaît désormais comme une certitude.

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Reste donc à déterminer sa prochaine destination. Newcastle aurait récemment repris contact avec Palhinha au cours des dernières heures pour tenter de le convaincre, tandis que Benfica surveillerait également la situation. Le Portugais, qui sort d’une saison convaincante en prêt à Tottenham, dispose ainsi de plusieurs options pour rebondir, avec une préférence qui pourrait se dessiner en faveur d’un nouveau défi en Premier League selon Fabrizio Romano.

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