LdC : le visage ensanglanté de Fermin Lopez

Image impressionnante lors d’Atlético-Barça. A la 24e minute, parfaitement servi par Lamine Yamal d’un sublime extérieur, Fermin Lopez reprenait de la tête, mais le ballon était détourné par Musso.

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Le gardien argentin ne touchait pas que le ballon. Dans sa sortie, il percutait avec ses crampons le visage de Fermin. Ce dernier se prenait la tête entre les mains, et voyait le sang couler abondemment. Il est resté sur le terrain.