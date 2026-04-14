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Ligue des Champions

LdC : le visage ensanglanté de Fermin Lopez

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Fermín López @Maxppp
Atlético 1-2 Barcelone

Image impressionnante lors d’Atlético-Barça. A la 24e minute, parfaitement servi par Lamine Yamal d’un sublime extérieur, Fermin Lopez reprenait de la tête, mais le ballon était détourné par Musso.

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📸 Image impressionnante de Fermín López, le nez ensanglanté. Les soigneurs du Barça sont intervenus pendant près de cinq minutes sur le terrain pour lui fournir des premiers soins. @CanalplusFoot

#AtletiBarça #UCL
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Le gardien argentin ne touchait pas que le ballon. Dans sa sortie, il percutait avec ses crampons le visage de Fermin. Ce dernier se prenait la tête entre les mains, et voyait le sang couler abondemment. Il est resté sur le terrain.

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