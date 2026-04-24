Real Madrid : le groupe sans Aurélien Tchouameni face au Betis

Ce soir, le Real Madrid se déplace à Séville pour affronter le Real Betis Balompié dans le cadre de la 32e journée de Liga. Devancés au classement par le FC Barcelone, les Merengues, deuxièmes, comptent l’emporter pour continuer à mettre la pression même si le titre semble compromis.

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Pour ce choc, Alvaro Arbeloa a convoqué un groupe de 24 joueurs. Kylian Mbappé ou encore Vinicius Jr sont bien là. Mais d’autres joueurs manquent à l’appel, notamment les blessés Arda Güler, Eder Militão ou encore Thibaut Courtois. Aurélien Tchouameni est aussi absent en raison d’une blessure aux ischio-jambiers de la jambe gauche. Dani Ceballos, lui, n’a pas été sélectionné à la suite d’une décision technique.