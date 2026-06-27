CdM 2026, Espagne : le message poignant de Nico Williams après sa nouvelle blessure

Entré en jeu lors d’Uruguay-Espagne (0-1), Nico Williams a quitté le stade de Guadalajara (Mexique) avec une nouvelle blessure à l’adducteur droit. Les examens passés ont finalement révélé une lésion musculaire, qui ne devrait toutefois pas le priver du reste de cette Coupe du Monde 2026. Après l’annonce de sa blessure, Nico Williams a pris la parole sur ses réseaux sociaux dans un long message chargé d’émotion. « Aujourd’hui est l’un des pires jours de ma vie. Je me blesse à nouveau après une année très compliquée, au cours de laquelle la pubalgie m’a remporté de nombreuses batailles, mais pas la guerre. J’ai réussi à la surmonter grâce au travail, au sacrifice et, surtout, à la responsabilité. Ce fut un an et demi de souffrance, de tristesse, d’incertitude et d’anxiété. Je ne savais pas quand je pourrais rejouer sans douleur ni quand je retrouverais une vie normale. J’en suis arrivé à cohabiter avec la douleur dans des choses aussi simples que d’aller aux toilettes, de monter et de descendre de la voiture ou simplement de profiter du quotidien… »

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Avant de poursuivre : « Hier, on m’a provoqué une nouvelle blessure après une action au cours de laquelle un collègue de profession a agi sous le coup de la frustration, du mécontentement et de la tristesse face à la situation qu’il traversait. C’était une intervention qui, à mon avis, aurait pu être évitée, car elle était complètement inutile. Mais cela ne va pas non plus m’arrêter. Je sais que Dieu a un plan pour moi et je continuerai à me battre jusqu’au dernier instant pour retrouver ce que j’aime le plus : jouer au football, être heureux et procurer beaucoup de joie. Merci du fond du cœur à tous pour vos messages de soutien. L’histoire n’est pas terminée, à bientôt le plus vite possible dans cette Coupe du monde. »