Pisté par l’OM, Kahveci file à Fenerbahçe !

Dans les petits papiers de Marseille et de Pablo Longoria pour remplacer Morgan Saison parti du côté d’Aston Villa, Ifran Can Kahveci n’ira pas dans le sud de la France. Le milieu de 25 ans reste en Turquie puisqu’il s’est engagé avec Fenerbahçe ce lundi.

La suite après cette publicité

L’international turc (17 sélections) quitte donc Istanbul Basaksehir où il avait notamment affronté le PSG en Ligue des Champions cette année. Cette saison, le milieu gaucher a inscrit 5 buts et délivré 3 passes décisives. Il retrouvera un certain Mesut Ozil chez les Bleus marine et Jaunes.