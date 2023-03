Stade Rennais - OM : les compositions officielles

La suite après cette publicité

C’est l’affiche qui conclura cette 26ème journée de Ligue 1 au Roazhon Park, le Stade Rennais reçoit ce dimanche soir l’OM (rencontre à suivre en direct sur FM). C’est dans une forme en dents de scie que les hommes de Bruno Génésio attaquent ce choc du championnat français. Après avoir enchaîné 3 défaites de suites en championnat les Rennais se remettent peu à peu avec deux victoires de suites contre Clermont puis contre Nantes. Mais cette dynamique a été entrecoupé d’une élimination en Ligue Europa contre le Shakhtar Donetsk et redonnant le doute dans ce début d’année 2023 très compliqué du côté de la Bretagne. « Mettre le troisième coup » ce sont les mots de Benjamin Bourigeaud avant cette rencontre contre l’OM pour tenter de relancer son équipe et réduire l’écart avec son adversaire du soir. En cas de succès ils reviendraient à 3 points et mettraient de la distance avec Lille, 6ème. Pour cela Génésio aligne son 4-4-2 fétiche et un onze très offensive avec un quintette Bourigeaud, Toko Ekambi, Doku, Gouiri et Kalimuendo pour faire mal à la défense marseillaise. Santamaria sera là pour garder l’équilibre au milieu. Spence et Truffert sur les côtés de la défense.

En face c’est clairement une équipe qui sort de deux désillusions qui se déplacent. N’ayant plus que la championnat à jouer, les Olympiens doivent à tout prix relever la tête pour garder la deuxième place jusqu’à la fin de la saison. Avec les espoirs de Coupe envolés, l’OM doit éviter une série négative et prendre par la même occasion 4 points d’avance sur Monaco et Lens qui n’ont pu faire mieux qu’un match nul contre Troyes et Lille plus tôt dans cette 26ème journée. Igor Tudor décide pour ce soir de se passer de Malinovskyi derrière Sanchez, c’est Guendouzi et Ünder qui soutiendront Sanchez. Le duo Veretout-Rongier au milieu toujours présent, Balerdi enchaîne dans l’axe central entouré de Mbemba et Kolasinac.

À lire

Rennes : Baptiste Santamaria prévient avant d’affronter l’OM

Les compositions d’équipes :

Stade Rennais : Mandanda - Spence, Omari, Theate, Truffert - Doku, Santamaria, Bourigeaud (cap.), Toko Ekambi - Gouiri, Kalimuendo.

OM : Pau Lopez - Mbemba, Balerdi, Kolasinac - Clauss, Rongier (cap.), Veretout, Tavares - Ünder, Guendouzi - Sanchez.

La suite après cette publicité

À l’occasion de Rennes - OM, Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent en exclusivité 10€ de freebets sans dépôt avec le code FML1. Créez votre compte dès aujourd’hui et misez 10€ sur une victoire de l’OM (cotée à 2,45) pour tenter de remporter 24,50€.