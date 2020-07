Real Madrid : David Bettoni définit le style Zidane

Avec la Liga officiellement remportée aux dépens du FC Barcelone, Zinedine Zidane collectionne son onzième titre de sa carrière d'entraîneur. Revenu en sauveur de la Casa Blanca en mars 2019, il a remonté le Real Madrid au sommet de l'Espagne et reste en course en Ligue des Champions même si cela semble mal engagé ; les Merengues ayant perdu 2-1 au Bernabeu à l'aller. Des résultats qui font l'unanimité. Mais y a-t-il un style Zidane ? Dans une interview donnée à L'Équipe, David Bettoni, adjoint du français, a donné quelques réponses.

« Si vous voulez un résumé, c’est simple : une équipe offensive qui respecte l’équilibre entre l’ attaque et la défense. Mais je ne sais pas si on peut parler de style comme d’autres entraîneurs où il est très prononcé. Zidane et son staff, c’est surtout la capacité à s’adapter. Certains matches, on sait qu’il faudra surtout être costauds défensivement, et d’autres, ce sera autre chose. [...] Le style Zidane, c’est celui du courage, car il n’a pas peur de s’adapter. On presse désormais plus dans le camp adverse et on a une meilleure capacité à faire le dos rond. C’est un entraîneur qui ne craint pas de prendre des décisions, des risques et d’entreprendre. De changer de système et deux joueurs à la mi-temps, par exemple. » Zidane, ce serait donc un mélange d'audace et d'imprévisibilité, un combo difficile à contrer pour les techniciens adverses.