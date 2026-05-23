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Barça : Hansi Flick calme le jeu avec Koundé

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Koundé @Maxppp

Ces dernières heures, Jules Koundé est au cœur d’un petit malaise à Barcelone. L’apparition express du défenseur français au dîner de gala du club blaugrana pour célébrer sa saison n’est pas passée inaperçue. Tout comme son absence à l’entraînement du jour. Interrogé à la veille du match à Valence, Hansi Flick a calmé le jeu.

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«Il va disputer la Coupe du Monde et il a actuellement quelques soucis, alors nous faisons attention à lui. Pour tout le monde, participer à la Coupe du Monde est un objectif majeur, et c’est pour cela qu’il ne s’est pas entraîné. Nous prenons soin de lui et nous le gérons bien ; il suit un traitement et travaille là-dessus. Il progresse bien», a-t-il confié en conférence de presse. A noter que Jules Koundé est absent du groupe pour le déplacement à Valence.

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