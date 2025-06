PSG : la sensation Senny Mayulu est en train de bluffer la planète football !

Jusqu’où ira Senny Mayulu ? Pour l’heure difficile de le dire mais le jeune crack du Paris Saint-Germain semble, bel et bien, promis à un avenir radieux. Passé par l’US Saint-Denis et Épinay-sur-Seine, le natif du Blanc-Mesnil poursuit, aujourd’hui, sa folle ascension dans la capitale française. Intégré au groupe professionnel en janvier 2024, le polyvalent milieu de terrain sort ainsi d’une saison 2024-2025 plus qu’aboutie. Auteur de 6 buts et 3 passes décisives en 30 matches toutes compétitions confondues lors de cet exercice, le protégé de Luis Enrique a même un peu plus sublimé son CV au cours des dernières semaines.

Mayulu entre déjà dans l’histoire du club !

Dernier buteur des siens lors du récital parisien en finale de Ligue des Champions face à l’Inter Milan (5-0), le numéro 24 des champions de France en titre s’est, une nouvelle fois, illustré ce dimanche soir au Rose Bowl de Pasadena. Entré en lieu et place de Gonçalo Ramos pour la dernière demi-heure de jeu contre l’Atlético de Madrid, le franco-congolais a participé à la fête, inscrivant le troisième but francilien d’une belle frappe au premier poteau. Apprécié en interne, loué par son entraîneur et bluffant de tranquillité malgré son jeune âge, Mayulu est finalement en train de changer de dimension.

«Je suis bien sûr satisfait. C’est une belle victoire, on commence bien. La reprise a été un peu difficile car il fallait qu’on s’adapte. On a bien commencé ce tournoi avec une belle victoire. On a l’habitude d’évoluer dans un stade fermé. Le Rose Bowl Stadium est beaucoup plus ouvert. Le soleil tapait fort donc c’était un peu difficile . C’était une bonne ambiance. On s’adapte et on est content», affirmait humblement la jeune pépite parisienne après le festival offensif du PSG contre l’Atlético de Madrid (4-0) lors de la première journée de la Coupe du Monde des Clubs. À seulement 19 ans et 29 jours, l’ambidextre a d’ailleurs inscrit son nom dans les livres de records.

Luis Enrique est fan

Buteur face aux Colchoneros, il est, en effet, devenu le plus jeune buteur européen de l’histoire de la Coupe du Monde des clubs, détrônant Nicolas Anelka, buteur à 20 ans et 297 jours avec le Real Madrid face à Al-Nassr en 2000. Malgré cette performance remarquable, Mayulu reste quatrième au classement des plus jeunes buteurs de l’histoire du tournoi. Le Brésilien Alexandre Pato domine toujours ce palmarès avec un but inscrit à 17 ans et 102 jours, suivi de Roberto de la Rosa (17 ans et 346 jours) et Hyun-seung Lee (18 ans et 1 jour). Qu’importe. Décisif dans les très grands rendez-vous, Mayulu ne cesse de bluffer tout son monde.

«Je l’aime beaucoup. J’ai été enchanté qu’il reste. C’est difficile d’être titulaire au PSG, surtout dans ce PSG-là. Il est important pour l’avenir du club, pour ses qualités techniques, physiques, pour sa polyvalence. On l’a testé comme latéral et il peut aussi jouer à ce poste. Il a un caractère très fort, il est toujours prêt. Il joue moins qu’il le souhaiterait, évidemment, mais il a un très fort caractère», avait d’ailleurs noté Luis Enrique au sortir de la 33e journée de Ligue 1. Charmé par les qualités techniques, la polyvalence et la mentalité de son jeune joueur, l’ancien sélectionneur de la Roja avait, en effet, largement œuvré à la prolongation de ce dernier, lié au PSG jusqu’en juin 2027.

Leader du groupe B avant de défier Botafogo, tombeur des Seattle Sounders, le Paris Saint-Germain pourra, quoi qu’il en soit, compter sur la fraîcheur d’un Senny Mayulu de plus en plus impactant. Buteur contre Montpellier (10 mai), passeur face à Auxerre (17 mai), décisif contre l’Inter Milan (31 mai) puis contre l’Atlético de Madrid (15 juin), le joyau parisien, impressionnant de maturité, aura logiquement à coeur de confirmer cette série positive face au vainqueur de la Copa Libertadores 2024 et champion brésilien en titre. Le club de John Textor est prévenu : Senny Mayulu a bien l’intention de s’imposer dans la cours des grands.

