Après plusieurs années particulièrement éprouvantes, Sébastien Haller semble avoir retrouvé un environnement dans lequel il peut pleinement exprimer ses qualités. L’ancien buteur de l’Ajax Amsterdam, passé par le Borussia Dortmund, a surpris son monde cet été en prenant la direction de la J-League. Un choix assez inattendu pour un attaquant qui avait connu les plus grandes scènes européennes et disputé la Ligue des Champions. À 32 ans, l’international ivoirien a décidé de s’offrir un nouveau défi au Sanfrecce Hiroshima. Un championnat qu’il ne connaissait pas, une culture à découvrir et un club ambitieux à accompagner dans sa quête de titres. Un pari qui pouvait susciter quelques interrogations au regard de son parcours récent, mais qui est en train de prendre une tournure particulièrement séduisante. Pour comprendre ce nouveau chapitre, il faut remonter quelques années en arrière. Arrivé au Borussia Dortmund à l’été 2022 après avoir marché sur l’eau avec l’Ajax, Haller avait rapidement vu sa carrière basculer. Quelques semaines seulement après son transfert, l’attaquant natif de Ris-Orangis avait appris qu’il souffrait d’un cancer des testicules. Un véritable coup d’arrêt pour celui qui venait de réaliser la meilleure saison de sa carrière aux Pays-Bas. Après une opération et plusieurs mois de chimiothérapie, il avait réussi l’immense exploit de retrouver les terrains en janvier 2023.

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Son retour avait été salué dans toute l’Europe, même si retrouver son meilleur niveau allait demander du temps. L’Ivoirien avait ensuite connu des périodes plus contrastées en Allemagne, sans parvenir à s’installer durablement comme un titulaire incontournable. Son passage à Dortmund s’est progressivement transformé en une parenthèse compliquée, loin des attentes suscitées par son arrivée. Le retour aux Pays-Bas, à l’hiver 2025, devait lui permettre de retrouver des sensations dans un environnement qu’il connaissait parfaitement. Prêté à Utrecht, où il avait explosé quelques années auparavant, Haller avait retrouvé un peu de stabilité. Son premier passage en Espagne, sous les couleurs de Leganés, n’avait en revanche pas été concluant (9 matchs, 0 but). Malgré quelques apparitions, il n’avait pas réussi à trouver le chemin des filets en Liga. À Utrecht, le bilan avait été plus encourageant même si ses statistiques restaient loin de ses standards habituels (51 matchs, 7 buts). Le Borussia Dortmund n’avait finalement pas réussi à relancer durablement son attaquant qui a donc choisi de tourner définitivement une page importante de sa carrière.

4 buts en 8 titularisations

Sa signature à Hiroshima, officialisée en juillet 2026, avait de quoi surprendre. Loin des grands championnats européens, Sébastien Haller s’engageait dans une aventure exotique, avec l’envie de retrouver du plaisir et un rôle majeur. «En discutant avec le directeur sportif Keisuke Kurihara et Turgay Arslan, j’ai senti qu’ils étaient ouverts, directs, respectueux et humbles. Je crois que c’est la première fois dans ma carrière que je prends une décision aussi rapidement pour un transfert. Je veux tout donner. Je veux exploiter pleinement mon talent de buteur pour aider le club et l’équipe à atteindre leur objectif : remporter le titre. Je suis impatient de rencontrer les supporters au stade. J’espère que nous pourrons partager le plus de victoires et de buts possible, et je ferai de mon mieux pour y contribuer», a déclaré l’ancien buteur de Francfort. Quelques mois plus tard, le pari prend une tournure particulièrement intéressante. Car sur le terrain, l’Ivoirien est en train de faire parler de lui.

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Après une période d’adaptation nécessaire, le géant de 1,91m a progressivement trouvé sa place dans le collectif de Hiroshima. Son bilan est déjà parlant avec 12 rencontres disputées, 4 buts inscrits et 1 passe décisive délivrée. Des statistiques encore loin des top buteurs de J League mais qui gagnent de la régularité. Son influence offensive s’est encore vérifiée ce samedi face à Kashiwa Reysol. Malgré la défaite des siens (3-1), Haller a trouvé le chemin des filets dès la 19e minute pour ouvrir le score. Une nouvelle réalisation qui confirme son importance dans le secteur offensif du Sanfrecce, même si les résultats collectifs sont plus irréguliers ces dernières semaines. Hiroshima, qui figure dans le haut du classement avec une 3e place, peut compter sur un avant-centre capable de peser sur les défenses japonaises grâce à son gabarit, son jeu dos au but et son sens du placement. À 32 ans, celui qui a traversé des épreuves particulièrement difficiles semble avoir retrouvé une vraie dynamique. Le Japon lui réussit et il compte bien en profiter pour écrire un nouveau chapitre de sa carrière.