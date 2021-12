LdC, LOSC : Jocelyn Gourvennec croit à l'exploit contre Chelsea

Après avoir conclu en beauté sa phase de poules de Ligue des champions (première place du groupe G), le LOSC espérait probablement bénéficier de sa bonne posture pour tirer un adversaire a priori plus faible sur le papier en huitième de finale. Mais il n'en est rien et les Dogues, champions de France en titre, ont hérité ce lundi du champion d'Europe en titre Chelsea lors du tirage au sort organisé par l'UEFA à Nyon (Suisse). Joint par Canal +, Jocelyn Gourvennec a fait comprendre que lui et ses joueurs ne partiraient pas abattus face aux Blues, avec l'ambition de créer l'exploit contre la troupe emmenée par Thomas Tuchel. « C'est une affiche magnifique, on très très heureux, on a réussi notre défi en phase de groupes. On savait que ça serait un gros match en huitièmes, ç'en sera un. On est très heureux d'avoir ce match là à préparer dans quelques semaines, quelques mois », a dans un premier temps lâché le coach lillois, avant de poursuivre.

« De la frustration d'avoir fini premiers pour tirer Chelsea ? Le tirage, on ne le sait qu’après si c'est le bon ou pas. Chelsea, c'est une très grosse équipe, c'est le tenant du titre. On va faire comme on a fait depuis le début en phase de groupes, jouer à 300% pour déjouer les pronostics. [...] Préparer un 8e de Champions League, c'est magnifique. il ne faut penser qu'à ça, et pas à la difficulté du match parce que l'adversaire est très fort. C'est un très très beau défi et une magnifique affiche offerte à l'ensemble du club, à nos supporters. » Et Gourvennec de conclure, avec un brin d'optimisme : « le sport est fait d'exploits, il y a toujours des outsiders qui sortent du bois et on voudrait être de ceux-là. »