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Allemagne : Manuel Neuer va sortir de sa retraite !

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Manuel Neuer @Maxppp

Depuis 2024, Manuel Neuer avait décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. Le plus grand gardien de l’histoire de l’Allemagne avait décidé de laisser sa place à la nouvelle génération pour se concentrer sur son club. Et cela a été un choix plutôt bénéfique puisqu’il a retrouvé des couleurs du côté du Bayern Munich. Au point de pousser Julian Nagelsmann à le recontacter.

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Depuis quelques semaines, la presse allemande expliquait que le sélectionneur de la Mannschaft souhaitait le rappeler pour la Coupe du Monde. Et selon les informations de Sky Germany, le portier allemand de 41 ans figure bien dans la pré-liste des 55 noms appelés par Nagelsmann. Il devrait bien faire son retour en sélection et même revenir directement en tant que numéro un.

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