Avant de retrouver le Paris Saint-Germain avec le FC Lorient, Alec Georgen s’est replongé dans ses années passées au sein du club de la capitale. Arrivé au centre de formation à l’âge de 12 ans, le latéral droit a grandi au contact de plusieurs grands noms du football mondial. S’il n’a disputé que deux minutes avec l’équipe première, il a partagé de nombreux entraînements avec les professionnels. Dans un entretien accordé à Ouest-France, l’ancien Titi a ainsi dévoilé quelques souvenirs savoureux de cette période, entre les habitudes étonnantes de certains joueurs et les personnalités bien trempées d’autres stars.

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« Il avait un petit poil dans la main. On ne le voyait pas souvent en salle de sport », a-t-il raconté au sujet d’Angel Di Maria avec le sourire. Neymar lui a également laissé un souvenir particulier, dès son premier entraînement à Paris. Après un duel un peu appuyé avec un joueur de la réserve, le Brésilien s’était retourné pour lui lancer : « moi, je m’appelle Neymar, on ne me touche pas à l’entraînement. » À l’inverse, Alec Georgen garde une image plus tendre de Zlatan Ibrahimović, très exigeant sur le terrain mais « une crème » en dehors. Celui qui l’a le plus impressionné reste toutefois Marco Verratti, dont il loue la qualité technique : « Il ne perdait pas un ballon. »