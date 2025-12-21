Monaco : grosse inquiétude pour Takumi Minamino

L’AS Monaco retient son souffle pour Takumi Minamino. Evacué sur civière ce dimanche lors de la victoire de l’ASM face à Auxerre en 32es de finale de Coupe de France (2-1), l’international japonais a été transféré à l’hôpital.

La suite après cette publicité

À en croire Nice-Matin, le pire est redouté pour le genou gauche du joueur. « Les premiers tests n’étaient pas très positifs », a confié l’entraîneur monégasque, Sébastien Pocognoli, qui semblait craindre une rupture des ligaments croisés pour son joueur. Les prochaines heures devraient nous nous aider à mieux savoir ce qu’il en est.