Lens : la célébration iconique de Florian Thauvin en finale de Coupe de France

Ce vendredi, les joueurs du RC Lens ont l’occasion de rentrer dans l’histoire du club en remportant leur première Coupe de France. Face à un Nice aux abois depuis des semaines, les Artésiens partaient avec un avantage psychologique certain, sous l’impulsion d’un Stade de France rempli à 75% de supporters artésiens.

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Et après une nette domination sur le terrain, c’est Florian Thauvin qui a ouvert le score aux alentours de la demi-heure de jeu. Trouvé en retrait sur un centre d’Udol, le champion du monde 2018 est passé devant Boudaoui pour contrôler et ajuster Dupé d’une belle frappe croisée. Euphoriqué, il a fait le tour du terrain pour célébrer devant ses supporters en écartant les bras. Un moment fort pour l’ancien de l’OM qui réalisé assurément l’une des meilleures saisons de sa carrière à 33 ans.