Coupe du Monde 2026 : la Côte d’Ivoire l’a très mauvaise après son élimination !

La Côte d’Ivoire n’est pas passée loin. Plus tôt dans la soirée, les Elephants se sont inclinés 2-1 face à la Norvège en seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Sans pour autant avoir démérité, les troupes d’Emerse Faé ont été cueillies à froid en fin de match, sur un but d’un Erling Haaland que la défense africaine avait bien réussi à museler jusqu’ici.

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Les Ivoiriens sont tombés avec les honneurs, et une qualification n’aurait clairement pas été volée, puisque la bande de Yan Diomandé a fait jeu égal avec son rival du soir, et une parade décisive de Nyland au bout du bout du temps additionnel a empêché l’égalisation d’Amad Diallo sur coup-franc. On peut même parler de prestation historique malgré cette élimination dès le premier match couperet, puisque c’est la première fois que la Côte d’Ivoire a passé la phase de groupes d’une Coupe du Monde de son histoire.

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Ils voulaient aller loin

Pour autant, les joueurs ivoiriens ne voulaient pas se contenter de ça, et avaient d’ailleurs des discours assez ambitieux ces derniers jours. Forcément, cette élimination est une grosse déception, même s’ils avaient une équipe qui a roulé sur les éliminatoires de la zone Europe en face. « Les joueurs ont tout donné. On est tombé sur une équipe valeureuse qui a bien défendu. C’est le haut niveau. Ça se joue à peu de choses. C’était la première coupe du monde pour tout le monde. On va travailler et revenir. On aura essayé jusqu’au bout, on aura tout essayé. Aujourd’hui, ça n’a pas marché. C’est le haut niveau, les petits détails, ça ne se joue à pas grand-chose. C’était la première Coupe du Monde pour tout le monde. Ils ont bien grandi, bien appris, on reviendra », a lancé le sélectionneur Emerse Faé après le match.

Amad Diallo était lui très agacé devant les caméras de NCI. « Tous les Ivoiriens sont déçus, ils avaient foi en notre équipe, ils croyaient en nous, en cette génération. C’est un apprentissage pour nous. En face de nous il y avait une équipe avec d’énormes qualités. On est aussi fier du peu qu’on a accompli, on va apprendre des erreurs et revenir plus fort. Le deuxième but est facile pour eux, on pouvait défendre mieux. Le bilan est positif, mais aussi négatif. On a écrit l’histoire, on a passé les poules. Mais négatif aussi car je croyais en cette génération, en cette équipe, je pensais qu’on pouvait aller loin, et nous voir sortir dès les seizièmes de finale c’est une déception pour la Côte d’Ivoire, on avait énormément de qualité dans l’équipe », a confié le Mancunien. Franck Kessié a aussi exprimé de gros regrets : « c’est une défaite qui laisse un goût très très amer. Il y avait un coup à jouer aujourd’hui. C’était du 50/50. On n’a pas été lucides dans le dernier geste, c’est le foot. Mais ça fait mal, surtout quand tu regardes l’intégralité du match. On pouvait encore continuer l’aventure, qui malheureusement pour nous s’arrête aujourd’hui ». La nuit risque d’être longue pour les Ivoiriens qui, déception ou non, auront marqué l’histoire de leur pays cet été en Amérique.