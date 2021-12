PSG : Hakimi vole au secours de Pochettino et de Messi

Avant de recevoir le Club Bruges dans le cadre de la dernière journée du groupe A de la Ligue des Champions, le latéral droit du Paris Saint-Germain Achraf Hakimi a tenu à défendre son entraîneur Mauricio Pochettino, sous le feu des critiques malgré de bons résultats sur le tableau (leader de L1 et qualifié en huitièmes de LdC) : «dans le monde du football, il y a toujours beaucoup de critiques, relativise Hakimi. Vous serez toujours critiqués pour quelque chose. Notre entraîneur est concentré sur le PSG et le prochain match qui nous attend, pour améliorer les choses. Nous le voyons très concentré pour faire de grandes choses.»

L'ancien Madrilène a également évoqué sa relation avec son nouveau coéquipier Lionel, avec qui la relation sur le terrain ne semble pas complètement rodée pour le moment : «Je me sens de mieux en mieux avec lui. C’est un grand joueur, on le sait tous. Il faut s’adapter à lui. On apprend à se connaître et faire du mieux possible pour l’équipe.» L'occasion pour les deux Parisiens de travailler leurs automatismes face à la formation belge, un match sans réel enjeu sur le papier mais qui leur permettrait d'engranger de la confiance avant la phase à élimination directe de la Coupe d'Europe.

