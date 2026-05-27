Le Stade Rennais cible trois renforts pour cet été

Le Stade Rennais peut respirer et préparer son été de la meilleure des manières. Grâce à une sixième place obtenue en Ligue 1 et surtout au sacre de Lens en Coupe de France, la formation de Franck Haise s’est qualifiée pour la Ligue Europa. Ce mercredi matin, le président Arnaud Pouille et le directeur sportif Loïc Désiré ont d’ailleurs fait le point sur la prochaine saison et l’objectif était clair : dessiner les prochaines ambitions du club.

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Et cela avancerait rapidement puisque Rennes «ciblerait deux ou trois joueurs» comme indiqué par Désiré durant sa prise de parole. Conscient des difficultés du groupe cette saison, le dirigeant aimerait s’offrir un défenseur axial expérimenté et un attaquant polyvalent capable de jouer côtés et axe. Tout compte fait, le directeur sportif aimerait plus de caractère, pour amener d’autres joueurs vers le haut avec ses leaders tels que Brice Samba, Valentin Rongier ou encore Breel Embolo.