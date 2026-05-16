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Le Stade Rennais fonce sur une pépite nigériane de 18 ans

Par Santi Aouna
1 min.
Le Roazhon Park @Maxppp

Le Stade Rennais s’intéresse de près à Zadok Yohanna, l’une des grandes révélations du championnat suédois cette saison. Selon nos informations, le club breton suit avec attention les performances du jeune ailier nigérian de 18 ans, auteur d’une saison remarqué avec l’AIK Fotboll, avec 4 buts et 4 passes décisives en 12 rencontres, toutes compétitions confondues.

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Très apprécié pour sa vitesse, sa percussion et sa qualité dans les un-contre-un, Yohanna est donc un profil qui attire logiquement la convoitise. La direction rennaise voit en lui un profil d’avenir capable de s’inscrire à long terme dans le groupe breton. Sous contrat jusqu’en 2029 avec l’AIK, le joueur voit sa côte grimper en flèche sur Transfermarkt.

Pub. le - MAJ le
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