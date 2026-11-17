La situation de Martín Zubimendi à Arsenal pourrait rapidement devenir un sujet brûlant lors du prochain mercato. Arrivé à Londres avec de grandes ambitions après avoir privilégié le projet de Mikel Arteta à plusieurs autres propositions, dont celle du Real Madrid, le milieu espagnol traverse une période délicate. Alors que sa première saison avait laissé entrevoir de belles promesses, son deuxième exercice est beaucoup plus compliqué. La concurrence est particulièrement féroce dans l’entrejeu londonien et le Basque souffre d’un manque de temps de jeu qui commence à peser sur l’ancien joueur de la Real Sociedad.

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La trêve internationale a d’ailleurs remis Zubimendi sous les projecteurs. Profitant de l’absence de Rodri, blessé, le milieu de terrain a enchaîné deux titularisations avec l’Espagne et rappelé toute l’étendue de ses qualités. Une situation qui contraste avec son quotidien à Arsenal et qui pourrait le pousser à envisager un départ, alors qu’il serait désormais ouvert à toutes les propositions. Selon AS, l’Atlético de Madrid et plusieurs clubs espagnols surveilleraient déjà sa situation, tandis que Chelsea, dorénavant entraîné par Xabi Alonso, serait également intéressé. Arsenal ne compterait toutefois pas brader son joueur et réclamerait environ 70 millions d’euros pour envisager son départ.