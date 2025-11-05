Menu Rechercher
Barça : Joan Laporta répond à la rumeur sur le départ de Flick

Par Max Franco Sanchez
Lamine Yamal @Maxppp

La presse catalane a dévoilé une véritable bombe ce mercredi : Hansi Flick aurait ainsi décidé de quitter le Barça en fin de saison. Une décision principalement motivée par des problèmes d’autorité dans le vestiaire, et un agacement conséquent par rapport au comportement de certains joueurs. Lors d’un évènement en public, Joan Laporta a été interrogé à ce sujet.

Et le patron du champion d’Espagne en titre a tenu à écarter l’idée d’un départ du coach allemand. « Hansi Flick est très à l’aise ici et il veut retrouver notre stade, qui aura une capacité de 105.000 spectateurs », a indiqué Laporta. De quoi convaincre les fans du Barça ? Pas sûr…

