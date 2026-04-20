CdM 2026 : Philadelphie va filer un coup de pouce aux Bleus

À deux mois de la Coupe du Monde, les polémiques se multiplient autour du prix des places et des billets. Suite à la controverse concernant les tarifs excessifs pratiqués à New York, le comité d’organisation de la ville de Philadelphie a annoncé que les trajets en transports publics seront gratuits après les rencontres disputées au Lincoln Financial Field, grâce à un partenariat financier avec Airbnb. Une initiative qui contraste fortement avec les tarifs indiqués pour rejoindre le MetLife Stadium, pointés du doigt ces derniers jours.

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Six rencontres sont concernées dans cette ville, dont la rencontre de l’Équipe de France face à l’Irak (le 22 juin à 23h). Les navettes gratuites seront accessibles dès la mi-temps et jusqu’à deux heures après la fin du match pour permettre aux spectateurs de rentrer sans frais. « Chaque fan pourra rentrer chez lui en toute sécurité et gratuitement », a expliqué Josh Shapiro, gouverneur de Pennsylvanie.