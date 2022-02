PSG - Real Madrid : Karim Benzema toujours incertain

Le Real Madrid est privé de son attaquant vedette, Karim Benzema, touché aux ischios-jambiers depuis le 23 janvier et une rencontre de championnat face à Elche. Depuis, KB9 a manqué deux matchs, une défaite en Coupe du Roi face à Bilbao et une courte victoire face à Grenade en championnat. Il devrait vraisemblablement manquer l'opposition face à Villareal ce samedi. En effet, l'ancien Lyonnais n'a toujours pas retrouvé les chemins de l'entraînement collectif.

MARCA annonce que le Français aurait tout de même refoulé les pelouses du centre d'entraînement madrilène, avec le ballon mais simplement accompagné d'un préparateur physique. A six jours du choc face au PSG sa présence à 100% semble plus que compromise, d'autant plus que selon le quotidien espagnol sa blessure serait plus contraignante qu'annoncé au départ. Le Real Madrid ne souhaite en tout cas prendre aucun risque avec son meilleur buteur. La course contre la montre est donc lancée pour le Merengue.