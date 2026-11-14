Le Real Madrid cible une pépite brésilienne de 18 ans

Fidèle à sa politique de recrutement tournée vers les plus grands talents sud-américains, le Real Madrid surveille avec attention la progression de Vitão. Selon le média brésilien R7, la Maison Blanche s’est positionnée sur ce défenseur central de 18 ans (1,93 m) évoluant à l’Atlético Mineiro, également courtisé en Premier League par Everton et surtout Brighton. Les Seagulls pourraient d’ailleurs dégainer les premiers dès le mercato hivernal avec une offre avoisinant les 14 millions d’euros, un montant encore inférieur à la clause libératoire fixée à 20 millions d’euros pour les clubs étrangers.

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Intégré à l’équipe première à 17 ans, le défenseur central s’est rapidement imposé dans le onze d’Eduardo Domínguez. Aujourd’hui international U20 et déjà repéré par le staff de Carlo Ancelotti en sélection A, il dispose d’une réelle longueur d’avance dans les discussions avec son club. Les négociations autour d’une prolongation étant bloquées, son profil complet, précieux dans le jeu aérien comme à la relance, attire les regards européens à quelques semaines du mercato. Affaire à suivre…