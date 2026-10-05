Nancy : deux joueurs mis en examen pour viol en réunion et placés en détention provisoire

Coup de tonnerre pour l’AS Nancy-Lorraine. Selon les informations de L’Est Républicain, deux joueurs du club ont été mis en examen la semaine dernière pour « viol en réunion », avant d’être placés en détention provisoire. Les deux footballeurs avaient été interpellés ce mercredi par les enquêteurs de la police nationale, puis présentés à un juge d’instruction vendredi. Le placement en détention a été décidé par le juge des libertés et de la détention, conformément aux réquisitions du parquet. Le procureur de la République de Nancy, François Capin-Dulhoste, a confirmé la procédure au quotidien régional, sans toutefois donner davantage de détails sur les faits reprochés aux deux hommes.

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L’affaire intervient alors que l’AS Nancy-Lorraine, actuellement 6e de Ligue 2, se prépare à retrouver la compétition après la trêve internationale. Pour l’heure, l’identité des deux joueurs n’a pas été dévoilée et le club lorrain n’a pas communiqué sur cette procédure. La reprise du championnat le week-end prochain pourrait néanmoins permettre de constater d’éventuelles absences dans le groupe. Ce dossier rappelle également une précédente affaire ayant concerné un joueur de Nancy : en 2019, l’ancien gardien Baptiste Valette avait été accusé de viol avant d’être acquitté en décembre 2025, une décision contre laquelle le parquet général a fait appel.