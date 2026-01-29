Real Madrid : Rodrygo s’excuse

Mercredi soir, le Real Madrid a tristement chuté contre Benfica, avec une défaite 4-2 et ce but de Trubin qui a fait le tour du monde. Juste avant, Rodrygo avait écopé d’un carton rouge, alors que le score était encore de 3-2. Jeudi soir, il a tenu à s’excuser sur les réseaux sociaux.

« Hier, je me suis laissé emporter par les sentiments en me plaignant des pertes de temps. Ce n’est pas ma façon de faire. Je n’avais jamais été expulsé en jouant pour le Real Madrid et je suis conscient des conséquences. Je présente mes excuses aux supporters, au club, à mes coéquipiers et à l’entraîneur. Nous continuerons d’être unis et de nous battre pour cet écusson et pour gagner cette Ligue des Champions ! », a écrit le Brésilien.