Lorient : Régis Le Bris salue le travail de Luis Enrique

Présent en conférence de presse après le match nul (0-0) des siens face au Paris Saint-Germain, Régis Le Bris ne boudait forcément pas son plaisir. Si le résultat demeure positif pour les Merlus, le technicien lorientais a, malgré tout, reconnu la difficulté d’évoluer face à une équipe aussi pressante. L’occasion, également, de souligner le travail réalisé par Luis Enrique depuis son arrivée au PSG.

La suite après cette publicité

«On savait que l’identité du PSG était en train de se transformer. Quand on connaît Luis Enrique et sa capacité à imposer une possession très haute sur le terrain et d’y ajouter un pressing fort, on imaginait vivre ce rapport de forces. On s’y était préparé. On aurait aimé désamorcer cette pression et avoir quelques séquences de possession mais il fallait avant tout bien défendre et être très compact. On a relativement bien maîtrisé leur possession mais ils nous ont privés d’oxygène», a ainsi reconnu le Français de 47 ans.