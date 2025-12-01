Nathan De Cat, le phénomène programmé pour être le joueur le plus cher de l’histoire d’Anderlecht

Encore un à qui on ne parle pas d’âge. Il n’a que 17 ans et seulement 27 matchs professionnels dans les jambes mais Nathan De Cat est déjà annoncé comme le futur plus gros transfert de l’histoire d’Anderlecht. Tout le monde au club l’a déjà compris depuis un moment, y compris le principal intéressé, arrivé en équipe première il y a quelques mois seulement. Les lignes de ce chapitre sont même déjà écrites à l’avance. Les deux parties souhaitent que tout se passe au mieux, alors on discute prolongation (le contrat actuel court jusqu’en 2027) selon La Dernière Heure, objectifs personnels et collectifs avant le jour où il faudra se quitter.

La cote du jeune belge ne cesse de grimper au fur et à mesure de ses performances. Après quelques apparitions la saison passée, le milieu de terrain défensif est devenu un membre à part entière du onze de départ. Besnik Hasi en fait un de ses hommes de bases avec déjà 20 titularisations en 21 matchs disputés durant cet exercice (1 but et 1 passe décisive). Le projet est de faire progresser le droitier au physique solide (1m92), qu’il dispute sa première vraie saison chez les pros avant de penser à la suite. Le club aimerait le garder au moins jusqu’à l’été prochain, et pourquoi pas une saison supplémentaire en fonction des résultats obtenus.

Une maturité dans le jeu impressionnante pour son âge

«Même si je pouvais vous en parler (de sa prolongation), je ne pourrais pas vous donner d’informations à ce sujet. Je ne m’occupe pas de ce dossier», expliquait le Belge avant son départ pour le Mondial U17 où, enfin libéré par son club, il n’a pu prendre part qu’au match de l’élimination des Diablotins face au Portugal en barrages. Il venait tout juste de réaliser une nouvelle grande prestation face au Club Bruges en éteignant Vanaken (1-0). Avec lui, Anderlecht est 3e avant le choc du week-end contre l’USG. Il n’en fallait pas davantage pour évoquer un avenir en sélection mais cette fois avec les A de Rudi Garcia, et pourquoi pas même l’emmener à la Coupe du Monde en fin de saison. Il y a encore six mois de débat.

«Je dois parler comme coach ou supporter ?, plaisantait son coach, interrogé à ce sujet. Coupe du Monde ou non, il ne doit pas penser à ce genre d’objectif. Tout ce qui vient est du bonus. Il apprend encore. Il fait des bêtises en devenant plus fort.» Cette possibilité a déjà été intégrée au raisonnement des Mauves. Une convocation en équipe nationale ferait leurs affaires puisque le prix du natif de Vilvoorde continuerait de grimper. Cela traduirait également une bonne saison en championnat, et pourquoi pas une qualification pour une coupe d’Europe. C’est l’espoir du club. L’objectif est double et dans l’intérêt de tout le monde.

Objectif de réaliser le plus gros transfert du club

Participer à une compétition européenne offrirait une meilleure exposition au prodige pour une vente au meilleur prix, et même viser un transfert record pour Anderlecht. Jérémy Doku et sa mutation au Stade Rennais pour 26 M€ tiennent pour le moment la palme, devant Youri Tielemans et ses 25 M€ à Monaco. Des clubs allemands se sont déjà positionnés à l’instar du Bayer mais surtout du Borussia Dortmund et du Bayern Munich, entrainé par un certain Vincent Kompany, formé à Anderlecht, et revenu à la fin de sa carrière de joueur avant d’en devenir l’entraîneur. «Si Kompany veut savoir quelque chose sur De Cat, il n’a pas besoin de moi. Il est suffisamment pointu pour ça» commentait à ce propos Hasi, proche du technicien bavarois.

Il n’est d’ailleurs pas plus inquiet que cela d’un départ de De Cat. «Je ne parle jamais transferts avec mes joueurs. Je leur dis de se concentrer totalement sur le football. Quand tu joues à ce niveau à 17 ans, c’est normal qu’on fasse beaucoup de bruit autour des indemnités de transfert. Heureusement, il est bien entouré, dans un cocon familial solide. Et à Anderlecht, on a de l’expérience avec l’éclosion des tops talents. J’ai connu Kompany et Vanden Borre comme joueur, mais aussi Lukaku, Tielemans, Dendoncker… comme coach. À terme, ils sont tous partis de la bonne manière.» Tout le monde s’accorde pour un départ, reste à savoir quand…