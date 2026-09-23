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Ligue des Champions

Kylian Mbappé dévoile son plus grand rêve

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp

C’est peu dire que l’actualité tourne autour de Kylian Mbappé ces derniers jours. Le capitaine de l’équipe de France multiplie les entretiens dans la presse, liés à sa candidature pour le Ballon d’Or 2026 et à son changement remarqué d’équipementier, puisqu’il a choisi de quitter Nike pour le nouveau venu ON. Et le dernier en date a été publié par le journal allemand Bild.

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Le reporter allemand a conclu son interview sur cette question : quel est le plus grand rêve de Kylian Mbappé pour le reste de sa carrière ? Et alors qu’on aurait pu imaginer une réponse sur le Ballon d’Or, vu l’énergie déployée pour convaincre les votants, il a répliqué : «gagner la Ligue des champions.» Il faudra pour cela que le Real Madrid montre un meilleur visage que lors de ses dernières sorties.

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