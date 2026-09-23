Kylian Mbappé dévoile son plus grand rêve

C’est peu dire que l’actualité tourne autour de Kylian Mbappé ces derniers jours. Le capitaine de l’équipe de France multiplie les entretiens dans la presse, liés à sa candidature pour le Ballon d’Or 2026 et à son changement remarqué d’équipementier, puisqu’il a choisi de quitter Nike pour le nouveau venu ON. Et le dernier en date a été publié par le journal allemand Bild.

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Le reporter allemand a conclu son interview sur cette question : quel est le plus grand rêve de Kylian Mbappé pour le reste de sa carrière ? Et alors qu’on aurait pu imaginer une réponse sur le Ballon d’Or, vu l’énergie déployée pour convaincre les votants, il a répliqué : «gagner la Ligue des champions.» Il faudra pour cela que le Real Madrid montre un meilleur visage que lors de ses dernières sorties.