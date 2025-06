L’UNFP tacle la FFF sur sa réforme du football français

L’UNFP, syndicat des joueurs professionnels, a fermement dénoncé la proposition de loi sur la gouvernance du football votée mardi au Sénat. Le texte prévoit une transformation radicale de la Ligue en société de clubs, sous l’autorité renforcée de la Fédération française de football. Une réforme jugée précipitée, déséquilibrée et dangereuse pour l’avenir du foot pro.

La suite après cette publicité

À ce propos, David Terrier, président de l’organisme, s’est montré extrêmement préoccupé dans des propos relayés par L’Équipe : « on réagit par rapport à des erreurs du passé, sans souci de l’intérêt général. Les joueurs et les joueuses sont très inquiets. On va vers le chaos. » Il s’interroge également sur l’absence de garanties pour la représentation des acteurs majeurs du jeu dans la future structure. Il fustige une réforme sans concertation ni vision d’ensemble, accusant la FFF de ne pas être préparée à gérer les réalités du football professionnel. Les prochaines semaines promettent d’être chaudes.