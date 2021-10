Ligue des Nations : les compositions officielles de la demi-finale Italie-Espagne

Le final four de la deuxième édition de la Ligue des Nations de l'UEFA démarre ce soir, en Italie ! Et c'est, hasard du calendrier, le champion d'Europe 2020, la Nazionale, qui accueille l'Espagne, à l'occasion des demi-finales (à suivre en direct commenté sur FM à 20h45). C'est d'ailleurs une revanche, puisque l'Italie avait dominé l'Espagne, déjà en demi-finale, lors du dernier championnat d'Europe (1-1, 4-2 tab), il y a trois mois jour pour jour, du côté de Wembley.

Pour ce match, Roberto Mancini s'appuie sur un 4-3-3. Les Parisiens Gigio Donnarumma et Marco Verratti sont présents dans les buts et au milieu de terrain, le Lyonnais Ermerson sur la gauche de la défense. Où l'on retrouve Bonucci, la surprise Bastoni, et Di Lorenzo. Jorginho et Barella accompagnent le petit hibou dans l'entrejeu alors que devant, Chiesa et Bernardeschi accompagnent Insigne. Pour rappel, sept des 26 champions d’Europe sont blessés et absents : Alessandro Florenzi, Leonardo Spinazzolla, Gaetano Castrovilli, Andrea Belotti, Rafael Toloi, Matteo Pessina, Ciro Immobile.

En face, Luis Enrique opte pour le même schéma. Unai Simon est toujours préféré à David de Gea au but, protégé par Azpilicueta, Laporte, Pau Torres et Marcos Alonso. Le milieu est contrôlé par Koke, Busquets et la nouveauté Gavi, 17 ans, alors que devant, le trio Sarabia, Ferran Torres, Oyarzabal est choisi. A noter que la liste de l'Espagne compte dix nouvelles têtes par rapport au mois de septembre. Alba, Pedri, Marcos Llorente ou encore Brais Mendez sont forfaits. Gavi et Yeremy Pino sont les nouveautés.

Les compositions officielles :

Italie : Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson - Barella, Jorginho, Verratti - Chiesa, Insigne, Bernardeschi

Espagne : Unai Simon - Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Marcos Alonso - Koke, Busquets, Gavi - Oyarzabal, Sarabia, Ferran Torres