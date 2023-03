Angers : Abdel Bouhazama enrage contre le comportement de ses joueurs

La suite après cette publicité

Angers est au fond du trou. Humiliés sur la pelouse de Montpellier ce dimanche (5-0), les Angevins semblent condamner à descendre en Ligue 2 la saison prochaine. Après 26 journées, les coéquipiers de Paul Bernardoni sont décrochés dans la course au maintien avec 12 points de retard sur le premier non relégable. Après la rencontre, le coach, Abdel Bouhazama, a pris la parole en conférence de presse. Le stratège de 54 ans était remonté après la performance de ses troupes.

« Nous avons joué une équipe de Montpellier qui veut s’en sortir. Nous avons fait un non-match. Je vais revoir ma direction, il va falloir faire des choix forts et continuer avec des garçons qui sont prêts à se battre jusqu’au bout pour le Club, les supporters, nos familles. Je vais aligner des joueurs qui ont envie de se battre. Je suis déçu. Nous n’avons pas le droit de perdre comme ça. Il y a des garçons qui se sont donnés à fond, mais il y a aussi une forme d’impuissance des joueurs, de ma part aussi. On s’est fait marcher dessus. On fait un non-match. Je pense que c’est mort pour le maintien.»

À lire

Angers SCO : Ilyes Chetti poursuivi pour agression sexuelle