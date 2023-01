Daniel Alves va être arrêté ce vendredi pour son délit présumé d’agression sexuelle

Visé par une enquête pour présomption d’agression sexuelle en décembre dernier, Daniel Alves va être arrêté ce vendredi selon le quotidien catalan Sport. Pour rappel, l’international brésilien avait été accusé par une femme d’attouchements sexuels, qui auraient eu lieu le 30 décembre dans une discothèque de Barcelone.

Début janvier, l’ancien joueur du PSG avait reconnu être à Barcelone ce soir-là, tout en niant les faits : «Oui, j’étais dans cet endroit, avec beaucoup gens, en train de profiter. Et qui me connaît sait que j’aime danser. Je dansais et profitais sans envahir l’espace des autres. Je ne sais pas qui est cette dame», avait-il confié dans l’émission d’Antena 3. Affaire à suivre.

