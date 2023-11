PSG : le clan Mbappé répond au Real Madrid !

Chacun se renvoie la balle. Depuis le communiqué du Real Madrid pour indiquer qu’aucune négociation n’est en cours entre la Casa Blanca et Kylian Mbappé, les deux parties font passer leurs messages. Premier à dégainer, le club madrilène avait lâché une petite bombe en assurant, via la Cadena SER, qu’il aurait renoncé à recruter le buteur français, pourtant libre de tout contrat en juillet prochain. Une annonce fracassante très rapidement nuancée quelques jours plus tard.

Comme cela était prévisible, les médias espagnols indiquaient que le Real usait simplement d’une stratégie destinée à préserver son image. En clair, depuis la volte-face du joueur en 2022, le vice-champion de Liga en titre veut que le premier pas soit donné par Mbappé et publiquement de préférence. Toutefois, El Chiringuito a fait de nouvelles révélations ce lundi soir sur ce dossier qui passionne l’Espagne.

Mbappé ne voudrait que le Real Madrid

Ainsi, un des journalistes du programme a eu au téléphone une source très proche du numéro 7 du Paris Saint-Germain le week-end dernier. Et cette source a été très loquace. Cette personne a confié que Mbappé veut jouer au Real Madrid la saison prochaine, mais qu’il ne se prononcera pas publiquement pour annoncer son choix. Un petit coup dur pour les Merengues pour les raisons évoquées ci-dessus. Mais la volonté du Parisien de traverser les Pyrénées serait tenace.

L’unique option du Bondynois est de revêtir le maillot blanc et l’année 2024 marquera la fin de ce feuilleton. En clair, Mbappé veut aller à Madrid, mais il sait qu’il n’y jouera jamais si l’opération ne se réalise pas à cause d’un événement indépendant de sa volonté. En attendant, le joueur ne veut pas penser à un tel scénario puisqu’il aurait acheté sa maison dans la capitale espagnole. Une maison qu’il aurait rachetée à un ancien joueur du Real Madrid. Vous l’aurez compris, chaque clan fait passer ses messages.