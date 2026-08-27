Ligue des Champions : le RC Lens réagit au tirage au sort

Trois ans plus tard, Lens va renouer avec les grandes soirées de Ligue des champions à Bollaert. Bien des choses ont changé depuis cette victoire mémorable d’octobre 2023 face à Arsenal à domicile (2-1). Les visages ne sont plus les mêmes, le statut a évolué, et la compétition s’est elle aussi réinventée avec ce nouveau format de phase de ligue.

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Les Lensois connaissent désormais les 8 adversaires qu’ils défieront lors de cette première phase : Manchester City, le Sporting, Bodo/Glimt et Côme à domicile, Liverpool, Bruges, Leipzig et le Slavia Prague hors de leurs bases. Un tirage prestigieux mais homogène, qui autorise tous les scénarios possibles. Pour rappel, une place dans le top 24 assurera aux Sang et Or une place de barragiste.

S’inspirer de Bodo/Glimt

Joseph Oughourlian ne cachait pas sa fierté après le tirage au sort. « Évidemment, il y a les deux clubs anglais qui sont deux très belles affiches, Manchester City à la maison et se déplacer à Anfield avec ma propre équipe. C’est quelque chose de très spécial. Ce sont deux équipes que nous n’avons jamais jouées d’ailleurs », précise le président lensois. Son club peut rêver avec ce tirage difficile, mais pas insurmontable.

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« L’objectif, c’est de faire un maximum de points, complète Jean-Louis Leca le directeur sportif. Je l’ai déjà dit, on ne s’interdit rien. Aujourd’hui, les objectifs quand on se les met, c’est qu’on a l’habitude de jouer les compétitions. On n’a pas l’habitude de jouer cette compétition-là, mais par contre on va y aller pour y faire le maximum de choses. On a l’exemple de Bodo/Glimt l’année dernière, donc on va essayer de prendre cet exemple-là. » Un adversaire que le RC Lens aura l’occasion de voir de près.