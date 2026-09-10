« Il n’y a pas de peur » : Bruno Genesio refuse de céder à la panique autour de l’OM

Le succès convaincant face à Strasbourg (4-0) lors de la première journée de Ligue 1 avait lancé l’OM sur de bons rails pour cette nouvelle saison, mais l’enthousiasme ambiant est vite retombé depuis. Battus par Monaco (2-0), les Marseillais ont essuyé une nouvelle défaite le week-end dernier face au Paris FC après avoir encaissé un but dès la 23e seconde de jeu (2-3). Après trois matchs, l’OM compte seulement trois points, mais pas de quoi alarmer l’entraîneur marseillais Bruno Genesio.

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«L’enchaînement Rennes - PSG ? On pense match après match, il y aura un match à Besiktas entre-temps qui sera un bon test. On veut garder ce qu’on fait de bien depuis le début de saison, ce serait dommage de renoncer à notre pressing, on a encore marqué un but sur un pressing haut en poussant notre adversaire à la faute. Non, il n’y a pas de peur même si on est lucide sur notre début de saison en termes de résultat. On a des qualités pour poser des problèmes à cette équipe rennaise qui est en forme, sur un match, on sait qu’on est capable de les inquiéter.»

«Savez-vous combien de matchs ont joué CJ et Nayef ? Un seul»

Si la charnière Nayef Aguerd - CJ Egan-Riley n’a pas donné satisfaction face au Paris FC le week-end dernier, le coach marseillais a rappelé à quel point la construction d’automatismes nécessitait du temps. «On va continuer de mettre en place ce qu’on souhaite développer. J’ai vu pas mal de critiques sur la charnière, on connaît l’importance de la complicité d’une charnière centrale. Savez-vous combien de matchs ont joué CJ et Nayef ? Un seul. On ne peut pas avoir des automatismes du jour au lendemain.»

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Surfer sur les points forts de ce début de saison et corriger les failles, tels sont les objectifs de Bruno Genesio. «On ne va pas révolutionner ce qu’on a fait depuis le début de saison. On va insister sur la cohésion, trouver des automatismes, renforcer tout ça entre les joueurs. J’ai un effectif qui me convient. On va continuer à le faire progresser. A nous, le staff, de faire progresser cette équipe. Des joueurs ont besoin de retrouver du rythme, c’est normal. Je sais aussi qu’on a besoin de résultats.» Ça commencera dès demain soir (20h45) chez un adversaire qu’il connaît bien : le Stade Rennais. «Les deux saisons à Rennes et la première à Lille étaient mes saisons les plus abouties», a conclu le coach marseillais.